Баку вошел в список глобальных финансовых центров 2018 года

2018-03-27 13:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Столица Азербайджана - Баку - включен в “Индекс глобальных финансовых центров 2018”, подготовленный влиятельным аналитическим центром Z/Yen.

Баку впервые представлен в этом индексе. Рейтинг прикаспийской столицы составил 511.

Первое место занял Лондон с рейтингом в 794. Затем следуют Нью-Йорк (793) и Гонконг (781). Замыкают пятерку лидеров Сингапур (765) и Токио (749).

В индекс также попали другие города СНГ, среди которых Алматы (519), Санкт-Петербург (531), Москва (555).