Минздрав: В Азербайджане 60 тысяч человек болеют эпилепсией

2018-03-27 13:59 | www.apa.az | 7

Больше 50 миллионов людей в мире страдают эпилепсией, в Азербайджане же их около 60 тысяч.

Об этом сообщили АПА в пресс-службе Министерства Здравоохранения.



Было доведено до сведения, что за последние 15 лет были предприняты серьезные меры с целью решения проблем, связанных с эпилепсией. В первую очередь, были исследованы эпидемиология заболевания, нозологическая и семиотическая структуры, качество жизни пациентов и др.

Отмечено, что являющаяся хроническим заболеванием головного мозга эпилепсия возникает в виде кратковременных судорог во всем теле или в любой части тела.

В разных странах на 100 000 населения приходится от 20 до 53 случаев, а в развивающихся странах - от 100 до 190 случаев эпилепсии.