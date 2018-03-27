Эльнара Халилова стала гостем легендарной Мушарраф Акай в Турции (ВИДЕО, ФОТО)

2018-03-27 13:55 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица и телеведущая Эльнара Халилова стала гостьей новой передачи легендарной турецкой исполнительницы Мушарраф Акай “Əziz dostlar” TRT Müzik, сообщили Trend Life в пресс-службы певицы. Передача со следующей недели, по пятницам, будет представлена в эфире TRT Müzik. Первым гостем стал народный артист Азербайджана Фаик Агаев, который также содействовал участию Эльнары Халиловй в телепроекте.

"Для меня было большой радостью принять участие в новом авторском телепроекте Мушарраф Акай “Əziz dostlar”, над которым она работала около пяти лет. Меня в Стамбуле встретили очень хорошо, окружили заботой и вниманием. Съемки передачи прошли как на одном дыхании, в виде концертной программы, а после Мушарраф Акай пригласила на обед. В этой программе будут принимать участие только азербайджанские исполнители, а также представлены особенности турецкой национальной кухни", - отметила Эльнара Халилова.

Певица исполнила азербайджанские классические и патриотические композиции, среди которых “Mən səni araram”, “Aman”, “Vətən oğlu”, “Vətən sağ olsun”, турецкие - “Unutama beni” и “Sil baştan”, а также из репертуара Мушарраф Акай - “Ağlama sevdam”, “Olmaz, olmaz”, в дуэте с легендарной исполнительницей. Выступление прошло в сопровождении оркестра под управлением Ильяса Тетийа.

(Автор: Вугар Иманов)