Лавров назвал высылку дипломатов из стран Запада хамством

2018-03-27 14:19 | www.apa.az | 6

Россия обязательно ответит на "хамство" стран Запада, которые высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с журналистами в Ташкенте.



"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем".

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.