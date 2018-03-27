У педагогов престижных вузов выявлены фальшивые дипломы

2018-03-27 14:16 | www.oxu.az | 6

Департамент по контролю в сфере образования Алматы вычислил 17 педагогов с фальшивыми дипломами.

Как сообщает Оxu.az со ссылкой на BNews.kz, в департамент образования Алматы поступает оригинал документа об образовании для апостилирования. Тогда ведомство направляет запрос в учреждение, которое выдало диплом.

«Если учреждение подтверждает то, что преподаватель действительно там обучался, мы ему проставляем апостиль. Когда мы направили документы в учебные заведения, выдачу 17 дипломов вузы не подтвердили. Они оказались купленными где-то на улице», - сказал руководитель отдела внешней оценки качества образования ведомства Гайнат Сапаров.

По его словам, поддельные дипломы принадлежали престижным казахстанcким вузам.

«Было пару случаев с подделкой диплома Академии спорта и туризма, КазГУ, Лингвистического колледжа, Нархоза. В такие моменты мы оповещаем орган и направляем материалы дела в Департамент внутренних дел для дальнейшего расследования. За дальнейшей судьбой правонарушителей мы не следим, это не входит в наши полномочия», - пояснил руководитель отдела.



Али Мамедов

