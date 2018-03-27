Турция не нуждается в ЕС – лидер оппозиции

2018-03-27 14:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция не нуждается в ЕС, сказал лидер Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Бахчели, членство Турции в ЕС не является вопросом национальной важности для Анкары.

Лидер МНР отметил, что Турция не является той страной, которая станет действовать под диктовку ЕС.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара не позволит действовать силам, которые намерены препятствовать Турции, обрести полноправное членство в ЕС.

По словам Эрдогана, Турция намерена стать полноправным членом ЕС.

"В вопросе вступления в ЕС по отношению к Турции применяются двойные стандарты, что не приемлемо для Анкары", - сказал Эрдоган.