Турция ожидает свыше 30 миллионов туристов в 2018 году – премьер-министр

2018-03-27 14:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция рассчитывает на приезд свыше 30 миллионов зарубежных туристов в 2018 году, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, 2018 год в Турции будет прибыльным в сфере туризма.

«Турция обладает важным туристическим потенциалом в регионе», - сказал Йылдырым.

Отметим, что согласно данным института статистики Турции (TUİK), по итогам 2017 года доходы Турции от туризма выросли на 18,9 процента по сравнению с показателями 2016 года, и составили 26,283 миллиарда долларов США.

Согласно информации, 77,4 процента от общего дохода приходится на долю иностранных туристов, 22,6 процента - на граждан Турции, проживающих за рубежом.