В Баку раскрыта крупная кража

2018-03-27 14:24 | www.oxu.az | 4

Сотрудники органов внутренних дел провели операцию по раскрытию кражи в поселке Сахиль Гарадагского района.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 21 марта потерпевший обратился в Гарадагский РУП с заявлением о том, что из его квартиры неизвестными лицами были украдены 200 000 манатов, 1500 долларов США и большое количество золотых и ювелирных изделий.

В результате профессионально проведенных оперативно-розыскных мероприятий со стороны сотрудников отдела уголовного розыска Гарадагского РУП по горячим следам были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления жители столицы Дуньямалы Гюльалыев, ранее судимый Осман Мамедов и Ядигар Дадашев.

В ходе расследования было установлено, что информацией о крупной сумме денег и золотых изделиях в доме потерпевшего располагал Д.Гюльалыев. Он дал наводку другим лицам для совершения кражи, и дал им адрес этой квартиры. Взамен они должны были заплатить Д.Гюльалыеву 30 000 манатов из украденных денег.

В день кражи Д.Гюльалыев сообщил О.Мамедову и Я.Дадашеву о том, что потерпевшего нет дома. Преступники проникли в квартиру.

В связи с данным фактом в следственном отделе Гарадагского РУП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Отметим, предварительную информацию об этом МВД распространило 24 марта.