Вопрос о ввозе томатов с ряда предприятий Турции изучат в течение недели

2018-03-27 14:25 | www.trend.az | 6

Россельхознадзор в течение недели повторно рассмотрит вопрос об открытии поставок томатов с предприятий из списка, предоставленного Турцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что в течение текущей недели дополнительно рассмотрит вопрос об открытии поставок томатов с турецких предприятий, входящих в перечень, предоставленный Национальной организацией по карантину и защите растений Турецкой Республики российской стороне, и проинспектированных Россельхознадзором", — говорится в сообщении.