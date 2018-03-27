Внутренние проблемы ЕС угрожают существованию этой структуры – премьер-министр Турции

2018-03-27 14:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Внутренние проблемы ЕС угрожают существованию этой структуры, сказал премьер-министр Турции Биныли Йылдырым, сообщают во вторник турецкий СМИ.



Йылдырм отметил, что ЕС, как и ранее, применят двойные стандарты по отношению к Турции.

«Не смотря на противоречивые шаги ЕС в отношении к Турции, Анкара является сторонником развития отношений с этой структурой», - сказал Йылдыырм.

Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция не нуждается в ЕС, тем не менее, Евросоюз в кратчайшие сроки должен принять окончательное решение относительно членства Анкары в этой структуре.

По словам Йылдырыма, в ЕС за последние годы сильно возросла исламофобия, что может привести Европу к серьезному кризису.