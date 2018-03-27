Условия ответственности по медицинскому страхованию в Азербайджане ужесточаются

2018-03-27 14:34 | www.apa.az | 5

Ужесточаются условия ответственности в связи с классификацией организаций обязательного медицинского страхования и системой медицинского страхования.



Как сообщает АПА, в связи с этим в Милли Меджлис было внесено предложение внести изменение в закон «О медицинском страховании».

Согласно изменению в статье 12 закона, предложено называть организацию обязательного медицинского страхования не государственным органом, а структурой.

16 статья закона (ответственность сторон в системе медицинского страхования) после изменений будет выглядеть так: «За отказ предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности от заключения договоров об обязательном медицинском страховании, сокрытие или занижение сумм для подсчета страховых взносов, нарушение сроков оплаты в установленном законодательством порядке, возникает административная ответственность в случаях, предусмотренных Кодексом об административных проступках АР».

В нынешнем действующем законодательстве этот пункт выглядит следующим образом: «За отказ предприятиями, управлениями и организациями, независимо от формы собственности, заключения договоров об обязательном медицинском страховании, сокрытие или занижение сумм для подсчета страховых взносов, нарушение сроков оплаты в установленном законодательством порядке орган исполнительной власти применяет финансовые санкции в установленном в законодательстве порядке. Оплата штрафа не освобождает лицо от обязанности, за неисполнение которой наказание было назначено».



Проект рекомендован для рассмотрения в ходе планарного заседания Милли Меджлиса 3 апреля.