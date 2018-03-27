На президентских выборах 84,1% респондентов однозначно проголосуют за Ильхама Алиева – опрос (версия 4)

2018-03-27 14:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - 84,1% респондентов опроса «ELS» сказали, что на президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля 2018 года, однозначно проголосуют за Ильхама Алиева.

В преддверии выборов Президента Азербайджана Общественное объединение «Центр независимых исследований «ELS» провело в феврале-марте этого года опрос 1580 респондентов в 68 районах (исключая Нахчыванскую АР и оккупированные районы) страны для оценки общественно-политической и социально-экономической ситуации, избирательной активности, определения отношения населения к актуальным вопросам.

Представляя итоги опроса, руководитель ОО «Центр независимых исследований «ELS» Ирада Ягубова отметила, что 50,4% населенных пунктов, охваченных опросом - это города, 6,2% – поселки, 43,4% - села.

По ее словам, 49,4% участвующих в опросе респондентов составили мужчины, 50,6% - женщины. 28,7% респондентов представляли категорию в возрасте 18-29 лет, 22,3% - 30-39 лет, 18,8% - 40-49 лет, 16,8% - 50-59 лет, 13,4% - 60 лет и старше. 73,3% респондентов - состоящие в браке, 19,9% - холостые/незамужние, 5,2% - овдовевшие, 1,6% – разведенные лица.

48,3% - лица со средним образованием, 20,7% – со средним специальным образованием, 4,2% - неоконченным высшим образованием, 20,5% - высшим образованием, 6,3% - не имеющие полного среднего образования.

17,3% респондентов работают в государственном секторе, 21,7% – частном секторе, 15,2% - работают на себя, 3,3% – студенты, 11,3% - неработающие пенсионеры, 8,1% - безработные, но ищущие работу, 23,1% - домохозяйки.

94,3% респондентов, оценивая успехи, достигнутые в управлении государством после президентских выборов 2013 года, подчеркнули наличие успехов. Среди этих успехов были отмечены безопасные условия жизни (81,6%), стабильная политическая ситуация (78,9%), деятельность по решению карабахской проблемы (44,3%) и другие.

На следующем этапе опрошенным были заданы вопросы касательно проводимой Президентом страны политики. 91,4%, оценивая внешнюю политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым, поддержали ее, 2,9% сказали, что не поддерживают, 3% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Оценивая внутреннюю политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым, большинство – 86% поддержали ее, 6,3% сказали, что не поддерживают, 7,7% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Оценивая шаги, предпринимаемые Президентом страны по решению карабахской проблемы за последние пять лет, респонденты высоко оценили эту деятельность. 65,3% из них оценили предпринимаемые шаги как очень успешные, 23,2% - успешные, 6,3% - безуспешные, 5,2% затруднились ответить на этот вопрос.

Отношение к деятельности международных структур, более 25 лет участвующих в решении карабахской проблемы, было однозначным. Так, число считающих успешной деятельность представителей Минской группы ОБСЕ, ПАСЕ, ООН составило всего 7%, безуспешной - 86,9%. 6% затруднились ответить на этот вопрос. 28,3% тех, кто назвал эту деятельность безуспешной, то есть, треть, считают отношение этих структур к решению проблемы безучастным, и даже проармянским.

В ходе опроса респондентам был задан вопрос «За кого бы вы проголосовали, если очередные президентские выборы прошли бы сейчас, к примеру, на следующей неделе?». В связи с тем, что опрос совпал по времени с объявлением президентских выборов, респонденты ответили на него, имея в виду президентские выборы, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля 2018 года.

Отвечая на вопрос по поводу участия в выборах, 66,5% отметили, что всегда участвуют в выборах, и будут голосовать. 26,1% респондентов сказали, что возможно будут участвовать, 6,8% сказали, что никогда не участвовали в выборах. 0,6% отказались ответить на этот вопрос.

В ходе опроса респондентам был задан вопрос, за кого они голосовали на президентских выборах в 2013 году. 83,3% из них сказали, что поддержали Ильхама Алиева, 1,2% - других кандидатов. 8,6% опрошенных не участвовали в выборах по разным причинам, в том числе в связи с несовершеннолетием, 6,9% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

84,1% респондентов опроса «ELS» сказали, что на президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля 2018 года, однозначно проголосуют за Ильхама Алиева, 0,2% намерены проголосовать за других кандидатов, 9,2% опрошенных сказали, что еще не определились с выбором. 6,5% признали, что вообще не будут участвовать в выборах.

Таким образом, результаты опроса дают основание говорить, что сегодня, как и прежде, азербайджанский избиратель не видит альтернативы Президенту Ильхаму Алиеву, считает удовлетворительной его деятельность за прошедший период президентства, и однозначно хочет, чтобы в последующем периоде президентства страна находилась именно под его руководством.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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