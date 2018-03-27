В Гяндже найден труп утонувшего три дня назад в канале ребенка

2018-03-27 14:41 | www.apa.az | 5

В Гяндже найден труп утонувшей в водном канале малолетней девочки.

Как сообщает западное бюро АПА, труп 5-летней Сельджан Агаевой был обнаружен в водном канале, проходящем рядом с отделением почты Гянджи.

Отметим, 24 марта в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС города Гянджи поступила информация о том, что на территории Низаминского района в водном канале утонул малолетний ребенок. К поискам девочки была привлечена группа водолазов Государственной службы контроля за малогабаритными судами и спасению на водах МЧС.