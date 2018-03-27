Баку внесен в список крупнейших финансовых центров

2018-03-27 14:44 | www.oxu.az | 5

«Global Financial Centres Index» (GFCI) обнародовал рейтинговый список крупнейших финансовых центров мира.

Как передает Oxu.Az, крупнейшим финансовым центром мира объявлен Лондон (рейтинг 794).

Баку впервые представлен в этом индексе. Рейтинг прикаспийской столицы составил 511.

После Лондона идут Нью-Йорк (793) и Гонконг (781). Замыкают пятерку лидеров Сингапур (765) и Токио (749).

В индекс также попали другие города СНГ, среди которых Алматы (519), Санкт-Петербург (531), Москва (555).

Варшава стала ведущим финансовым центром в Западной Европе (45-ое место в мире, минус 9 позиций в рейтинге).

Дубай стал крупнейшим финансовым центром на Ближнем Востоке. Второе место занял Абу-Даби.

Л.А.

