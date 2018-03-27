Большинство респондентов проголосуют за Ильхама Алиева

2018-03-27 14:49 | www.oxu.az | 5

В преддверии президентских выборов в Азербайджане Общественное объединение «Центр независимых исследований «ELS» в феврале-марте этого года провело опрос 1580 респондентов в 68 районах (исключая Нахчыванскую АР и оккупированные районы) для оценки общественно-политической и социально-экономической ситуации, избирательной активности, определения отношения населения к актуальным вопросам в стране.



Как передает Oxu.Az, об этом на пресс-конференции сказала председатель ОО «Центр независимых исследований «ELS» Ирада Ягубова. По ее словам, в опросе приняли участие лица в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился в форме интервью в домах респондентов. Отбор населенных пунктов проводился методом многоступенчатой стратификации случайного выбора территории, и обеспечил равномерный охват районов республики. 50,4% населенных пунктов, охваченных опросом - это города, 6,2% – поселки, 43,4% - села. Выбор респондентов по полу и возрасту проводился в соответствии с существующей статистической информационной базой.



В ходе опроса респондентам был задан вопрос «За кого бы вы проголосовали, если очередные президентские выборы прошли бы сейчас, к примеру, на следующей неделе?». В связи с тем, что опрос совпал по времени с объявлением президентских выборов, респонденты ответили на него, имея в виду президентские выборы, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля 2018 года. Отвечая на вопрос об участии в выборах, 66,5% респондентов заявили, что всегда принимали участие в выборах и также будут голосовать на предстоящих выборах. 26,1% респондентов заявили, что возможно примут участие в голосовании, 6,8% респондентов - что никогда не участвовали в выборах. 0,6% респондентов воздержались.



В ходе опроса респондентам был задан вопрос «За кого вы проголосовали на проведенных в 2013 году выборах?». 83, 3% респондентов сказали, что проголосовали за Ильхама Алиева, 1,2% респондентов – за других кандидатов. 8,6% респондентов сказали, что не приняли участие в выборах по разным причинам, в том числе ввиду недостижения минимального возраста. 6,9% респондентов воздержались.



84,4% респондентов, открыто заявившие о своем выборе на президентских выборах 11 апреля, заявили, что однозначно проголосуют за Ильхама Алиева. 0,2% опрошенных намерены проголосовать за других кандидатов. 9,2% опрошенных сказали, что пока не сделали выбор. А 6,5% респондентов заявили, что не будут участвовать в голосовании.



Таким образом, результаты опроса дают право говорить, что избиратель Азербайджана сегодня, как и раньше, не видит альтернативы Ильхаму Алиеву, считает удовлетворительным предыдущий президентский срок и однозначно хочет видеть страну под его руководством в следующие семь лет.