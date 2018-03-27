Визит президента Ирана в Азербайджан откроет новые возможности для экономического сотрудничества между странами

2018-03-27 14:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Визит президента Ирана Хасана Роухани в Азербайджан откроет новые возможности для расширения экономических связей между двумя странами и развития двустороннего инвестиционного сотрудничества.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Центра экономического и социального развития Азербайджана, эксперт Вугар Байрамов.

«В данный момент одной из основных задач является расширение двустороннего товарооборота, который пока не отвечает интересам сторон. Здесь уже наблюдается позитивная динамика. Сегодня Иран является крупным инвестором в ненефтяной сектор экономики Азербайджана, в частности в сферу фармацевтики, автомобильную промышленность, где уже реализуются конкретные проекты», - сказал Байрамов, добавив, что иранские компании также заинтересованы в сотрудничестве в банковском секторе и в сфере услуг.

Эксперт также отметил важность реализации проекта железной дороги «Север-Юг», которая призвана объединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией.

«Реализация проекта «Север-Юг» позитивно влияет на сотрудничество Азербайджана и Ирана, и их позицию в регионе. Этот проект способствует развитию двустороннего экономического сотрудничества и увеличению объемов грузоперевозок, что приведет к росту транзитных доходов обеих стран», - подчеркнул Байрамов.

Другой приоритетной сферой сотрудничества, по словам эксперта, является энергетика.