МИД Азербайджана: Глава МИД Армении испытывает особую фобию против субстантивных переговоров

2018-03-27 14:54 | www.apa.az | 7

«Министр иностранных дел Армении испытывает особую фобию против субстантивных переговоров. Ведение переговоров с осени 2017 года на предметной и конкретной основе, кажется, серьезно беспокоит главу МИД Армении».

Об этом АПА сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявления министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, которые он озвучил сегодня в Ереване на пресс-конференции после встречи с главой МИД Люксембурга.

По словам Х.Гаджиева, Армения сознательно имитирует переговоры, стараясь проводить политику «переговоры ради переговоров».

«Таким образом, Армения преследует грязную цель затянуть переговорный процесс и продолжить оккупацию азербайджанских территорий».

Вместо того чтобы вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана политическое и военное руководство Армении старается на переговорах сконцентрировать внимание на технических вопросах.

Исторически доказано, что государство Армения было создано на исторических землях Азербайджана.

Мы бы рекомендовали политическому и военному руководству Армении посмотреть на статистику переписи населения царской России, проведенной только в городе Иреван в начале XIX века.

Руководство Армении, до сих пор живущее с мифическим и больным воображением о «великой Армении», страдает комплексом неполноценности, занимается обманом армянского народа разными легендами, предъявлением территориальных претензий к соседним государствам и проведением оккупационной политики.

Руководство Армении должно признать ответственность за действия, совершенные против азербайджанского государства и народа для обеспечения мира и безопасности в регионе, выполнять свои обязательства по Уставу ООН, нормам и принципам международного права и в соответствии с требованиями резолюций СБ ООН, немедленно и полностью вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана» - заявил представитель МИД.

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