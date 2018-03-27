Международный аэропорт Гейдар Алиев в очередной раз признан лучшим на постсоветском пространстве

2018-03-27 14:52 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев второй год подряд удостоен престижных наград Skytrax World Airport Awards, являющейся самой авторитетной оценкой для индустрии аэропортов. Торжественная церемония вручения премии Skytrax состоялась в Стокгольме (Швеция), сообщает пресс-служба аэропорта во вторник.

Главная воздушная гавань Азербайджана вновь возглавила список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ. Бакинский аэропорт сохраняет лидерство в этой номинации уже второй год подряд.

Кроме того, Международный аэропорт Гейдар Алиев занял третье место в списке мировых аэропортов, ежегодно обслуживающих до пяти миллионов пассажиров. Список возглавил Лондон-Сити.