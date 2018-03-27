МИД Азербайджана: У главы МИД Армении особая фобия по поводу субстантивных переговоров

2018-03-27 14:53 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - У министра иностранных дел Армении особая фобия по поводу субстантивных переговоров. Видимо, его серьезно беспокоит предметное проведение переговоров на конкретной основе, начавшееся с осени 2017 года.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя слова министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, сказанные им на сегодняшней пресс-конференции.

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