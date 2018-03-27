Путин подписал указ об объявлении траура в связи с трагедией в Кемерово

2018-03-27 14:58 | www.apa.az | 7

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.mail.ru, Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта, в среду, в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.

Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара.