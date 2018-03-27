РАКИБ подаст иск к соцсетям и поисковикам из-за запрета рекламы криптовалют

2018-03-27 15:01 | www.trend.az | 7

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) подаст иск к Google, Twitter, Facebook и "Яндексу" из-за запрета рекламы ICO (первичное публичное размещение токенов) и криптовалют, сообщил журналистам президент ассоциации Юрий Припачкин, передает РИА Новости.

"Мы планируем подать иск в мае месяце. Компании известные: Google, Twitter, Facebook и "Яндекс", которые запретили рекламу криптовалют в своих сетях. Причем особенное возмущение у криптосообщества вызвал запрет Twitter, который только произвел подписку на собственную криптовалюту и запретил все остальные. Это возмутительный факт. Мы считаем, что это использование монопольного положения этих четырех компаний, которые вступили в картельный сговор между собой с целью регулирования рынка", — заявил Припачкин в кулуарах конгресса РАКИБ "Блокчейн РФ".

Он добавил, что иски также будут поданы к менеджерам и акционерам компаний, если выяснится, что они "имеют криптокошельки и ввели запрет для личной наживы".