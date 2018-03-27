Российский вице-губернатор встал на колени перед жителями – ВИДЕО

2018-03-27 15:12 | www.oxu.az | 7

Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени перед жителями города на митинге и попросил прощения за жертвы в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на РИА Новости.

«Я хотел бы попросить у вас прощения», — сказал Цивилев и опустился на колени.

Через 10 секунд он поднялся и пояснил: «Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощения».

Жест заместителя губернатора был встречен аплодисментами.

Жители Кемерова митингуют в центре города с 9 утра. Протестующие требуют от чиновников рассказать правду о пожаре в торговом центре, а от главы региона Амана Тулеева — уйти в отставку. Изначально на центральной площади города собрались около 300 человек, но затем число протестующих выросло до нескольких тысяч. Тулеев назвал собравшихся горсткой «бузотеров».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта с детской игровой площадки на четвертом этаже. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.