На первом в Китае крупном месторождении сланцевого газа построены новые производственные мощности

2018-03-27 15:03 | www.trend.az | 7

На первом в Китае крупномасштабном месторождении сланцевого газа Фулин в срок были построены производственные мощности для добычи 10 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Эти объемы равносильны строительству на крупном нефтяном месторождении с запасами в 10 миллионов тонн, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на китайскую нефтехимическую корпорацию "Синопек".

Это означает, что китайская сланцевая газодобыча ускоренными темпами вступила в фазу крупномасштабного и коммерческого развития, а также имеет важное значение для продвижения трансформации структуры энергетики, ослабления давления со стороны поставок на газовом рынке в регионах Центрального и Восточного Китая, наращивания темпов энергосбережения, сокращения выбросов и предотвращения атмосферных загрязнений.