Завтра в Баку солнечно, до 18 градусов тепла

2018-03-27 15:12 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.
Утром в отдельных местах слабый туман
Умеренный юго-западный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью ожидается 7-10, днем 16-21 градус тепла, в Баку ночью 8-10, днем 18-20 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 753 мм до 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75, днем 50-55 процентов.
28-29 марта умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут относительно благоприятны для метеозависимых людей.