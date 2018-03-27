Завтра в Баку солнечно, до 18 градусов тепла

2018-03-27 15:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Утром в отдельных местах слабый туман

Умеренный юго-западный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью ожидается 7-10, днем 16-21 градус тепла, в Баку ночью 8-10, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75, днем 50-55 процентов.

28-29 марта умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут относительно благоприятны для метеозависимых людей.