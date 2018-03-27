Сокращается срок представления разрешений на строительство в государственный реестр строительства

2018-03-27 15:02 | www.apa.az | 8

В Азербайджане выдающий разрешение на строительство орган исполнительной власти будет представлять в государственный реестр строительства сведения, подразумевающиеся в разрешении, в течение не 10-ти, а 3-х рабочих дней.

Как сообщает АПА-Экономикс, в связи с этим предлагаются изменения в Градостроительный и строительный кодекс. Согласно изменению в статью 75 кодекса (Общие правила выдачи разрешения на строительство), соответствующий орган исполнительной власти, давший разрешение на строительство, обязан в течение 3-х дней представить необходимые сведения в государственный реестр строительства, который является частью единой информационной системы. Раньше этот срок составлял 10 дней.

Проект изменения вынесут на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.