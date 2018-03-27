В Лянкяране столкнулись 2 автомобиля, есть пострадавший - ОБНОВЛЕНО

2018-03-27 15:25 | www.apa.az | 8

Установилась личность пострадавшего в результате ДТП в Лянкяране.

Как сообщает южное бюро АПА, в результате столкновения автомобиля марки «Mercedes» (42-BP-409) c автомобилем марки «VAZ-2107» (42-BA-223) пострадал пассажир «VAZ» - житель города Севиндж Таги гызы Аскерова (1959).

С.Алескерову доставили в Лянкяранскую районную центральную больницу. Ей была оказана первая медицинская помощь, состояние оценивается как средне-тяжелое.

По факту ведется расследование.

14:41

На территории города Лянкяран произошло ДТП.

Как сообщает южное бюро АПА, автомобиль марки «VAZ-2107» столкнулся с автомобилем марки «Mercedes».

В результате происшествия есть пострадавший. Он был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу.

В настоящее время устанавливается личность пострадавшего.