В Кемерово заявили о 85 пропавших без вести

2018-03-27 15:38 | www.oxu.az | 7

В штабе, который создали родственники жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», располагают данными о 85 пропавших без вести.

Как передает Oxu.Az об этом сообщает «Интерфакс».

«Данные получены лично, по почте и СМС. Фамилии не повторяются. 70 процентов пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет», — сказал собеседник агентства.

Данные передадут в полицию. В инициативной группе, которая, по выражению «Интерфакса», составляет «альтернативный список» пропавших без вести, агентству сообщили о 78 пропавших, 70 из которых дети.

В пожаре 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В больницах находятся 12 человек, еще 55 пострадавших лечатся амбулаторно.