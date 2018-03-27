МИД Азербайджана: У главы МИД Армении особая фобия в связи с субстантивными переговорами (версия 2)

2018-03-27 15:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - У министра иностранных дел Армении особая фобия в связи с субстантивными переговорами. Видимо, его серьезно беспокоит предметное проведение переговоров на конкретной основе, начавшееся с осени 2017 года.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя слова министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, сказанные им на сегодняшней пресс-конференции.

«Потому что Армения умышленно осуществляет политику проведения переговоров ради переговоров и имитации переговоров. Тем самым Армения преследует такую грязную цель, как сохранение оккупации азербайджанских территорий и затягивание переговорного процесса. Вместо того чтобы положить конец агрессии, составляющей фундаментальную основу конфликта, и вывести армянские войска с оккупированных азербайджанских территорий, военно-политическое руководство Армении умышленно пытается направить внимание на переговорах на технические, второстепенные вопросы. Создание Армении как государства на исконных землях Азербайджана - исторический факт. Мы посоветовали бы военно-политическому руководству Армении посмотреть перепись населения, которая была проведена царской Россией только в Ереване в начале XIX века. Все еще живя мифами и больными фантазиями о «великой Армении», руководство Армении, страдая комплексом неполноценности, используя различные легенды, обманывает армянский народ, выдвигает территориальные претензии к соседним государствам и проводит оккупационную политику. Для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе армянское руководство должно признать ответственность за деяния, совершенные против Азербайджанского государства и азербайджанского народа, соблюдать обязательства, взятые согласно уставу ООН, нормам и принципам международного права, и незамедлительно, полностью и безоговорочно вывести оккупационные войска с захваченных территорий, как того требуют резолюции СБ ООН», - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.