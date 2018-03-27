В Азербайджане число желающих совершить хадж достигло 600 человек

2018-03-27 15:30 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году 600 человек подали заявки на совершение хаджа, прием заявок продолжается, говорится во вторник в сообщении Управления мусульман Кавказа (УМК).

В УМК сказали, что среди подавших заявку пока нет желающих совершить хадж повторно. В предыдущие годы число повторно совершавших хадж составляло 12 человек.

Согласно законам Саудовской Аравии, те, кто в течение четырех лет совершает хадж, должен дополнительно заплатить 535 долларов. То есть, если один человек последние четыре года ежегодно совершал хадж, а также совершает в этом году, то он должен заплатить дополнительную сумму.

Отметим, что квота Азербайджана на совершение хаджа составляет 1200 человек.