Нуреддин Джаникли: Закупка С-400 не повлияет на поставку F-35

2018-03-27 15:51 | www.oxu.az | 7

Закупка российских С-400 не повлияет на поставку в Турцию американских истребителей F-35.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил национальный министр обороны Турции Нуреддин Джаликли.

«Проблем с закупкой С-400 нет, она может быть проведена даже ранее согласованных сроков», - подчеркнул министр.

Ранее, во вторник, глава комиссии турецкого парламента по международным делам Волкан Бозкыр заявил, что конгресс США может запретить поставку в Турцию истребителей F-35 в качестве ответной меры на закупку страной российских С-400.

До этого сообщалось, что группа американских сенаторов-демократов обратилась в госдепартамент США с требованием пояснить, не следует ли вводить санкции против Турции за планируемое приобретение С-400.