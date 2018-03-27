Турецкая армия штурмует еще один город в Сирии

2018-03-27 16:02 | www.oxu.az | 5

Сирийский район Тель-Рифат освобожден от террористов.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на информацию местных источников.

Согласно информации, Воооруженные силы Турции и Свободная армия Сирии в течение нескольких часов полностью взяли под контроль Тель-Рифат.

15:08

Вооруженные силы Турции и Свободная сирийская армия начали антитеррористическую операцию по освобождению от террористов PKK/YPG-PYD сирийского Телль-Рифата, передает Oxu.Az со ссылкой на турецкое издание Haberturk.

Телль-Рифат расположен между регионами Мари и Африн, которые были освобождены от террористов в результате операции «Щит Евфрата».

Издание отмечает, что в антитеррористической операции участвуют 10 тысяч бойцов Свободной сирийской армии.