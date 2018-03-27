УЕФА утвердил изменение регламента

2018-03-27 16:17 | www.apa.az | 6

УЕФА утвердил изменение регламента в сезоне 2018-19 Лиги чемпионов (ЛЧ) и Лиги Европы (ЛЕ). Как сообщает apasport.az, самое серьёзное изменение связано с заменами.

Новшество, предложенное президентом организации Александером Чеферином в связи с 4-й заменой после заседания, состоявшегося в прошлом месяце в Словакии, уже вступило в силу. Так, со следующего сезона главные тренеры смогут делать 4 замены в плей-офф ЛЧ и ЛЕ. Если в этих встречах выявить победителя не удастся, то в дополнительные 30 минут будет разрешено произвести 4-ую замену. Это решение распространяется и на Суперкубок УЕФА.

Кроме того, в финалах клубных турниров главные тренеры смогут включить в заявку имена 23 футболистов, 12 из которых останутся в запасе.

Изменено и время начала матчей Лиги чемпионов. Со следующего сезона они будут начинаться в 21:00 по европейскому времени (в 23:00 по нынешнему бакинскому времени). Два матча группового раунда из проводимых во вторник и в среду будут начинаться в 18:55 (20:55). В последнем туре группового раунда все игры будут начинаться одновременно.

Встречи на стадиях от группового раунда до 1/8 финала Лиги Европы будут начинаться в 18:55 (20:55) и 21:00 (23:00). Время начала игр будет назначаться в соответствии с жеребьёвкой. В этом турнире тоже свисток к началу всех игр последнего тура прозвучит одновременно. А матчи 1/4, 1/2 финала и финал начнутся в 21:00 (23:00).

Свисток к началу встречи за Суперкубок УЕФА прозвучит в 21:00 (23:00). Это касается и матча, который состоится 15-го августа в Таллинне (Эстония).

Ещё одно изменение связано с трансферами. Так, после окончания группового раунда ЛЧ и ЛЕ клубы смогут заявить 3 футболистов для выступления в еврокубках. То есть, не будет установлено никаких ограничений для участия в их новых командах 3 игрокам, трансфер которых клубы осуществят зимой.