Отец Бритни Спирс хочет отказаться от опеки

2018-03-27 16:14 | www.oxu.az | 5

Жизнь у Бритни Спирс окончательно наладилась. Ее отец, продюсер Джейми Спирс, планирует отказаться от опеки над своей дочерью.

Как сообщает Oxu.az, он выступает ее попечителем с 2008 года после того, как у нее случился нервный срыв, и она попала под наблюдение психиатров. Причиной срыва, сопровождавшегося приемом наркотиков и алкоголя, стал развод Бритни с мужем и отцом ее двоих детей Кевином Федерляйном.

«Джейми активно консультируется с медиками, чтобы определить, нужна ли Бритни еще его опека. Бритни чувствует себя достаточно уверенно, чтобы снова взять под контроль свою жизнь. Прогресс, который сделала Бритни за последние несколько лет, был очень существенным»,- сообщил инсайдер US Magazine.

Помогал Бритни ее отец - не бесплатно, а получал за это жалованье в размере 130 тысяч долларов.



Али Мамедов

