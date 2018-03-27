ВС Турции освободили сирийский город Тель-Рифат - СМИ

2018-03-27 15:42 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - ВС Турции освободили от террористов сирийский город Тель-Рифат и установили полный контроль над этим населенным пунктом, пишут во вторник турецкие СМИ, ссылаясь на военные источники.

Сообщается, что в боевых операциях в районе Тель-Рифат приняло участие около 10 тысяч бойцов свободной сирийской армии ССА.

Отметим, что сегодня сообщалось, что ВС Турции и ССА начали наступление на сирийский город Тель-Рифат.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.