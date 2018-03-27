Израиль увеличивает размер субсидий за чартеры с туристами

2018-03-27 15:48 | www.trend.az | 5

Министерство туризма Израиля приняло решение увеличить размер субсидий за чартерные рейсы в Эйлат в следующем сезоне, сообщает Stmegi.

Теперь за каждого привезенного туриста туроператоры получат по 60 € (ранее 45 €). Напомним, срок предыдущей программы субсидирования истекает 29 марта. Новая ставка начнет действовать с 1 сентября по 31 мая 2019 года (за исключением периода с 23 по 30 сентября и с 19 по 26 апреля).

«Платить будут за чартеры, прибывающие как в старый аэропорт Увда, так и в новый – Рамон. Остальные детали программы станут ясны летом, когда будет понятно, какие авиакомпании подадут заявки на эти рейсы», – комментирует ситуацию Дмитрий Шевченко, генеральный директор ICS Travel Group.