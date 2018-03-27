Казахстанские пограничники открыли огонь по азербайджанским браконьерам

2018-03-27 16:27 | www.oxu.az | 7

Часовой погоней и стрельбой обернулась попытка задержать браконьеров из Азербайджана на Каспии.

Об этом сообщает Oxu.az со ссылкой на казахстанские СМИ.

Согласно информации, нарушители на лодке с тремя моторами пытались оторваться от пограничного корабля.

«От военных браконьеры пытались уйти целый час: пришлось перекрывать им пути отступления и с моря, и с суши. Не сдались нарушители даже после того, как прозвучали несколько предупредительных выстрелов. Остановились лишь когда стрельбу открыли по моторам», - говорится в репортаже о поимке браконьеров.

Как передает haqqin.az, уже на борту лодки казахстанские пограничники задержали четверых граждан Азербайджана с орудиями лова. А вот рыбы практически не было: браконьеры выбросили ее за борт, не успев избавиться всего от двух тушек.

В итоге лодку отконвоировали в порт, где нарушителей арестовали и передали полиции.

Против браконьеров возбудили два уголовных дела, и теперь им грозит до пяти лет колонии за незаконное пересечение границы и вылов рыбы ценных пород.

А. Мамедов

