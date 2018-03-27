МИД: Азербайджан осуждает ракетные обстрелы

2018-03-27 16:36 | www.oxu.az | 7

Мы осуждаем ракетные обстрелы городов Саудовской Аравии.

Об этом Oxu.Az сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, выражая отношение к ракетным обстрелам городов Саудовской Аравии с территории Йемена.

По его словам, Азербайджан неоднократно выражал свою позицию по этому вопросу: «Эти обстоятельства могут привести к еще большему обострению и без того напряженной ситуации в регионе. Мы призываем увеличить политические и дипломатические усилия по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе.

Отметим, что 25 марта была распространена информация о том, что с территории Йемена по Саудовской Аравии были выпущены 7 баллистических ракет. Все ракеты были сбиты противоракетными системами. Три ракеты были нацелены на столицу Эр-Рияд. Обломки ракет упали на дома жителей, в результате чего погиб гражданин Египта, два человека получили ранения.