За религиозную экстремистскую деятельность будут лишены гражданства Азербайджана более 200 лиц

2018-03-27 15:56 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В прошлом году за религиозную экстремистскую деятельность были подготовлены заключения о лишении гражданства Азербайджана 202 лиц.

Подготовленные Государственной миграционной службой заключения были направлены для рассмотрения в суд.

Отметим, что также в 2017 году были изучены 31507 документов, поступивших от физических лиц и различных организаций в связи с установлением принадлежности к гражданству Азербайджана, и с учетом документов, находившихся в производстве с позапрошлого года, было установлено гражданство Азербайджана 27088 человек.