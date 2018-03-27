Национальный телерадиосовет о качестве радиопередач в Азербайджане

2018-03-27 16:10 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Общественность Азербайджана недовольна качеством радиопередач, и в связи с этим будет усилен мониторинг.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) Азербайджана Нушираван Магеррамли.

По его словам, в связи с этим будет проведено мероприятие и общественность будет проинформирована о результатах мониторинга.

Председатель НСТР сказал, что качество теле- и радиопередач снизилось не только в Азербайджане, но и в целом в мире.