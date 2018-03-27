Разведка Южной Кореи подтвердила визит Ким Чен Ына в Китай

2018-03-27 16:36 | www.trend.az | 7

Разведка Южной Кореи подтверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын действительно совершил 26-27 марта визит в Китай, прибыв в Пекин спецпоездом, сообщает южнокорейская газета "Чосон ильбо", передает РИА Новости.

"Китай действительно посетил Ким Чен Ын", — пишет газета, ссылаясь на высокопоставленный источник в разведорганах.

Ранее еще одна южнокорейская газета "Ханкёре симбун" на своем сайте также утверждала, что ей удалось установить, что на спецпоезде Китай посетил лидер КНДР.