Успей воспользоваться выгодной кредитной кампанией от Expressbank

2018-03-27 17:01 | www.oxu.az | 6

До конца очень выгодной праздничной кампании от Expressbank осталось 4 дня. В рамках данной кампании клиенты могут получить скидку на наличные кредиты «ASAN KREDİT» в размере 8%.

Как передает Oxu.Az, до 31 марта, оформив кредит онлайн или обратившись в любой филиал банка, Вы можете получить кредит на сумму до 15000 АЗН по очень выгодной ставке.

Согласно условиям кампании, при получении кредита на срок не более 12 месяцев годовая процентная ставка составит 20%, на период от 12 до 24 месяцев включительно - 22%, на срок более 24 месяцев - 24%. Взяв же кредит сроком 36 месяцев, Вы получите возможность свести к минимуму расходы на ежемесячную выплату.

Торопитесь успеть воспользоваться данным предложением! Эффективная процентная ставка по кредиту под 20% годовых составит всего лишь 11,3%! Не упустите свой шанс!

Сеть Expressbank насчитывает 16 филиалов, из которых 10 находятся в Баку и Сумгайиыте, а 6 - в Гяндже, Мингячевире, Бардае, Гусаре, Хачмазе и Ширване. Expressbank является обладателем более 70-и банкоматов, 3500 ПОС-терминалов и около 700 платежных терминалов Expresspay.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.