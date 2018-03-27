Скидка в Kapital Bank продолжается

2018-03-27 16:42 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Kapital Bank продолжается льготная кампания по кредитам. В рамках кампании, все клиенты, подавшие заявку на кредит в Kapital Bank, получат скидку по годовой процентной ставке в четыре процента. Также кредит до 8 000 манатов могут оформляться без поручителя. Акция продлится до 31-го марта 2018-го года, сообщает банк во вторник.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от трех до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank.

Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности. Для более подробной информации о кредитах – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.