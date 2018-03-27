Утверждены надбавки к зарплате прошедших диагностическое оценивание учителей

2018-03-27 17:10 | www.apa.az | 7

Утверждены надбавки к заработной плате работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, которые прошли диагностическое оценивание знаний и навыков, и преподавателей допризывной подготовки молодежи.

Как сообщает АПА, данное решение было принято Кабинетом министров с целью исполнения распоряжения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 28 февраля 2018 года.

Согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года ежемесячные должностные оклады работников учебных заведений, финансируемых из государственного бюджета (за исключением высших учебных заведений), были повышены в среднем 10 процентов. В связи с этим Кабинет министров внес соответствующее изменение в закон «Об утверждении схемы и размера должностных окладов, надбавок к должностным окладам работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, прошедших диагностическое оценивание знаний и умений, директоров и заместителей директоров данных учреждений».

Таким образом, зарплата учителей, работающих в государственных общеобразовательных школах, прошедших диагностическое оценивание, имеющих высшее образование и стаж работы менее 3 лет, повышена от 350 манатов до 385 манатов, зарплата учителей с высшим образованием и со стажем от 3 до 8 лет – от 375 манатов до 413 манатов, зарплата учителей с высшим образованием со стажем от 8 до 13 лет – от 395 манатов до 435 манатов, зарплата учителей с высшим образованием и со стажем от 13 до 18 лет – с 420 манатов до 462 манатов, зарплата учителей с высшим образованием и со стажем больше 18 лет – от 450 манатов до 495 манатов.

Зарплата учителей, работающих в государственных общеобразовательных школах, прошедших диагностическое оценивание, имеющих среднее специальное образование и стаж работы менее 3 лет, повышена от 320 манатов до 352 манатов, зарплата учителей со средним специальным образованием и со стажем от 3 до 8 лет – от 335 манатов до 369 манатов, зарплата учителей со средним специальным образованием и со стажем от 8 до 13 лет – от 350 манатов до 385 манатов, зарплата учителей со средним специальным образованием со стажем от 13 до 18 лет – от 370 манатов до 407 манатов, зарплата учителей со средним специальным образованием со стажем больше 18 лет – от 385 манатов до 424 манатов.

Заработная плата работающих в государственных общеобразовательных учреждениях руководителей допризывной подготовки, прошедших диагностическую оценку знаний и навыков и спецподготовку, а также имеющих минимум 5-летний трудовой стаж и полное среднее образование, с 230 манатов повышена до 253. Заработная плата руководителей допризывной подготовки, прошедших спецподготовку, имеющих полное среднее образование и педагогический стаж больше 5 лет, а также имеющих среднее образование, педагогический стаж до 5 лет с 240 манатов повышена до 264 манатов. Заработная плата руководителей допризывной подготовки, имеющих полное среднее образование и педагогический стаж от 5 до 10 лет, а также руководителей, имеющих среднее военное либо высшее образование, повышена с 250 до 275 манатов. Заработная плата руководителей допризывной подготовки, имеющих высшее образование и педагогический стаж больше 5 лет, а также имеющих среднее специальное образование и стаж более 10 лет, также руководителей, имеющих среднее военное образование и стаж более 5 лет и руководителей, имеющих высшее военное образование (без требования наличия педагогического стажа) с 265 манатов повышена до 292 манатов.

Данное решение вступило в силу с 1 марта 2018 года.