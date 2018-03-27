Таджикистан обеспокоен продвижением террористов на севере Афганистана - МИД

2018-03-27 16:43 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Продвижение боевиков на север Афганистана вызывает серьезное беспокойство у Душанбе, заявил глава таджикского МИД Сироджиддин Аслов, передают таджикские СМИ.

"Активизация деятельности террористических группировок, их продвижение в северные районы Афганистана, в особенности на территории, граничащие с Таджикистаном, увеличение количества сторонников ИГИЛ, а также участие определенного количества граждан постсоветских республик в террористических группировках и движениях, присутствующих в Афганистане… вызывает наше серьезное беспокойство", - сказал Аслов.

В Ташкенте во вторник открылась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

По данным МИД Узбекистана, в работе форума принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон.