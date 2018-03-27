Ильхам Алиев: «Надеюсь, туристы в Азербайджан будут приезжать еще и для получения медицинских услуг»

2018-03-27 17:28 | www.apa.az | 7

«Сегодня в Баку открывается красивая больница. Это замечательное, знаменательное событие. Больница дарит прекрасные впечатления, внешний ее облик и внутренний интерьер разработаны на высочайшем уровне. Здесь установлено самое современное оборудование. Уверен, в больнице будут оказывать высококвалифицированные медицинские услуги. Когда я знакомился с больницей, заметил, что здесь была проделана большая работа. Все выполнено на высоком уровне. Эта больница создана при поддержке иностранных специалистов. Уверен, что работающие здесь врачи, лечебный персонал будут оказывать высокопрофессиональные услуги. Как мне сообщили, в больнице будут созданы более 800 рабочих мест, есть прекрасные условия для медицинского персонала».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия международного госпиталя Bona Dea.

«Открытие этой больницы является показателем общего развития нашей страны. Такие медицинские учреждения создаются только в быстро развивающихся странах. Считаю, что это больница будет одной из передовых, а может, самой передовой не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Надеюсь, туристы в Азербайджан будут приезжать еще и для получения медицинских услуг. Созданные в этой больнице условия обеспечивают такие возможности. Гражданам Азербайджана будет оказана качественная медицинская помощь. Уверен, что посещающие нашу страну гости воспользуются этими возможностями. За последние годы в Азербайджане было построено и отремонтировано более 600 медицинских учреждений. Мы смогли существенно укрепить материально-техническую базу системы здравоохранения.