Отец «Шаха»: Если сын станет чемпионом, похвалю его

2018-03-27 17:26 | www.oxu.az | 7

Сегодня в Берлине пройдет последний тур турнира претендентов за шахматную корону. В этом туре азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров может стать чемпионом.

В связи с этим Oxu.Az взял интервью у отца Шахрияра Мамедъярова Гамида Мамедъярова:

– Как оцениваете шансы сына на чемпионство?

– У него хорошие шансы на победу. Собственно говоря, Шахрияр не должен быть проигрывать китайцу Дингу Лирену. Он не верил, что Фабиано Каруана тоже проиграет, поэтому играл с китайцем на победу, хотя в этой встрече его устраивала и ничья. Вместе с тем его шансы все равно высоки. Верим, что Шахрияр справится с этой задачей.

– Победи он Динг Лирена, шансы на чемпионство были бы в его руках. Сейчас для победы обязательно нужна осечка Каруаны…

–Да. Наряду с этим, он второй в рейтинге. Рейтинг очень важен. Последние матчи Шахрияра с Каруаной вышли очень тяжелыми. Сейчас Шахрияр играет умнее. Раньше он чаще атаковал, хотел победить любой ценой, не использовал свое время. Таких шахматистов любят в мире.

– Сейчас именно ваш сын – самый достойный претендент, способный победить Магнуса Карлсена в битве за шахматную корону…

– Каруана много раз побеждал Карлсена. Напротив, в последнее время у Шахрияра не получались матчи с Карлсеном. Поэтому он нервничал, играя с ним. Говорил, кто он такой, чтобы я ему проигрывал.

Раньше Шахрияр побеждал его с закрытыми глазами. Но потом Карлсен стал сильнее. Может у Шахрияра психологический прессинг. Но Шахрияр креативный спортсмен. В мусульманском мире были хорошие футболисты и боксеры, но шахматистов не было.

Поэтому он представляет весь мусульманский мир. Мы уже показали миру, что сильны с точки зрения интеллекта и тактики.

– Сегодня он сыграет с Владимиром Крамником. В первой встрече победа была за Шахрияром. Вообще, как получаются встречи с Крамником?

– В последнее время Шахрияр превосходит его. Если посмотрите выступления Крамника, то увидите, что после двух с половиной часов он начинает выступать слабо, играет вничью. Его тоже можно понять, ему уже под 50.

– До начала турнира ваш сын сказал примерно следующее: «Бросив пить, я добился больших успехов»

– Он стал пить меньше (смеется). Если бы Шахрияр полностью завязал с алкоголем, то сейчас бы занимал первое место на турнире.

– Наверное вы ругаете его за это...

– В последнее время он меня слушается. Раньше по молодости он почти не слушал меня. Шахрияр уже не пьет, как раньше, но все-таки не отказался от старых привычек (смеется).

– Вы не отправились в Берлин, чтобы поддержать его?

– Я уже давно не еду на его соревнования. Не хочу. Знаете зачем? На самом деле ехать и не надо. Он должен быть раскован со своими друзьями. Раскованность – это хорошо.

Вообще считаю, что шахматист должен ехать на соревнования со своими друзьями – помощниками. Конечно, раньше я везде ехал с ним. Сейчас я вижу, что он подрос, у него хорошая команда и друзья. Даже когда слежу за его тренировками в зале, все его внимание приковано ко мне. Я хочу, чтобы он был свободен.

– Станет ли его чемпионство сюрпризом для семьи?

– Почему сюрпризом? Долг каждого – служить родине. Если он станет чемпионом, похвалю его (смеется). Такую радость ничто не заменит.

– Вы следите за играми вживую? Или же слишком волнуетесь, поэтому смотрите лишь результат?

– Слежу вживую. Говорю своему сыну по вечерам гулять по улице, проходить по 2-3 км, чтобы мозг отдыхал. Усталость может не дать проявить свой уровень игры.

Сабухи ТОФИГОГЛЫ

