США намекнули Турции на последствия покупки С-400

2018-03-27 17:36 | www.oxu.az | 7

Американцы пригрозили Анкаре заблокировать продажу истребителей пятого поколения F-35 из-за приобретения у России зенитных ракетных систем С-400.

Как сообщает Oxu.az, об этом рассказал в интервью Hurriyet глава турецкой парламентской комиссии по международным делам Волкан Бозкыр после визита в США.

По его словам, в Вашингтоне вопрос получения Турцией российских систем считают критическим. «В Конгрессе намерены связать с ним продажи F-35: если мы купим С-400, то Конгресс решит запретить продажи», — пояснил политик.

Бозкыр указал, что прямо сенаторы этого не говорят, однако такой сигнал был получен во время бесед с их советниками. Он подчеркнул, что «C-400 и F-35 — это два разных вопроса», и добавил, что США грозят исподтишка.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в свою очередь заявил, что поставки F-35 в страну начнутся со следующего года и «не имеют никакой связи с покупкой С-400». К настоящему времени заказ уже сделан, аванс внесен, а обязательства по контрактам выполнены, сказал он.

В марте глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара будет применять С-400 только для собственной защиты. До этого он сообщал, что они нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны. Сообщалось, что Россия согласна быстрее исполнить контракт.

Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. Данные по срокам поставки разнятся: сообщалось, что она намечена как на конец 2019-го, так и на начало 2020-го.

Али Мамедов

