Состоялось открытие первой фазы железнодорожного проекта Астара-Астара

2018-03-27 17:30 | www.apa.az | 7

Состоялось открытие первой фазы железнодорожного проекта Астара-Астара.

Как передает тегеранское бюро АПА-Экономикс, в то же время сегодня на территории в 60 га был заложен фундамент зернового терминала.

На церемонии открытия проекта глава провинции Гилан Мустафа Салари сказал, что Азербайджан обеспечит 50% расходов по строительству линии железной дороги Решт-Астара и в связи с этим завтра в Баку состоится церемония подписания документов с участием президентов двух стран. По его словам, объединение железной дороги Астара-Астара со странами Европы приведет к большим изменениям в регионе.