В ближайшее время откроются авиарейсы из китайского Нанкина в Москву и Хельсинки

2018-03-27 16:52 | www.trend.az | 7

Новые прямые авиалинии, связывающие китайский город Нанкин (административный центр провинции Цзянсу) с Москвой и Хельсинки, откроются в ближайшее время, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на нанкинский международный аэропорт "Лукоу".

По сообщению, российская авиакомпания "Ай Флай" (I Fly) откроет 11 апреля регулярный воздушный маршрут Нанкин - Москва. Рейсы по данному маршруту по вторникам будут выполнять самолеты А330. Самолет будет вылетать из Москвы во вторник в 23:00 и прибывать в Нанкин в 7:15 следующего дня, обратно самолет будет отправляться в среду в 9:15 и прилетать в Москву в 18:45 (по местному времени).