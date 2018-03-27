В Ашхабаде подписан пакет туркмено-иранских межправдокументов

2018-03-27 16:53 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде, по итогам завершившихся во вторник туркмено-иранских переговоров на высшем уровне, состоялась церемония подписания документов, сообщает государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

В присутствии президентов Туркменистана и Ирана Гурбангулы Бердымухамедова и Хасана Рухани были подписаны: Программа сотрудничества в области культуры, искусства, науки и образования; Меморандум о взаимопонимании между министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и министерством промышленности, рудников и торговли Ирана; Меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства двух стран; Меморандум о взаимопонимании между министерствами промышленности Туркменистана и Ирана.

Кроме того, подписан план по сотрудничеству в сфере спорта, Меморандум о взаимопонимании по обмену таможенной информацией; Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного туркмено-иранского делового совета; Меморандум о взаимопонимании по воздушному транспорту; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сертификации; План по реализации Меморандума о взаимопонимании между государственной службой «Туркменстандартлары» и институтом стандартов и промышленных исследований Ирана. По итогам официального визита президента Ирана Хасана Рухани в Туркменистан принято совместное заявление глав государств.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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